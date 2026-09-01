Alejandro Arroz habló de racismo, identidad y afrodescendencia en Argentina

El productor audiovisual y realizador salteño Alejandro Arroz aseguró que el racismo continúa presente en Argentina y advirtió por un recrudecimiento de los discursos de odio, xenofobia y discriminación durante los últimos años.

Arroz, quien se reconoce como afrodescendiente, sostuvo que atravesó “múltiples experiencias” de discriminación a lo largo de su trayectoria, especialmente por su trabajo junto a pueblos originarios. También cuestionó la idea de que la afrodescendencia pueda identificarse únicamente por determinados rasgos físicos.

“Este país es racista”, afirmó, y señaló que el mestizaje provoca que muchas personas desconozcan o no puedan reconocer sus propias raíces africanas.

Durante la entrevista, Arroz vinculó el crecimiento de estas expresiones con la denominada “batalla cultural” y apuntó contra sectores relacionados con el Gobierno de Javier Milei.

“Están instalando estos discursos de odio, xenófobos, racistas, en nuestro país lamentablemente, con mucha fuerza y mucho desenfado por parte del gobierno central”, sostuvo.

El realizador remarcó además la importancia de recuperar y visibilizar la presencia afrodescendiente dentro de la historia argentina. Como ejemplo, mencionó una investigación que, según explicó, identificó ascendencia africana dentro del árbol genealógico de Diego Maradona.

Pese al escenario que describió, Arroz consideró que también existen avances en la conciencia social frente a la discriminación. “El racismo no se discute, el racismo se combate”, recordó al citar una definición pronunciada por Kofi Annan durante la Conferencia Mundial contra el Racismo realizada en Durban en 2001.

En paralelo, Arroz atraviesa un nuevo paso dentro de su trayectoria audiovisual. Un cortometraje en el que participó como consultor general, director de fotografía y camarógrafo fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine Independiente de Paraná.

La producción tendrá además un preestreno en Salta antes de su presentación internacional en Paraná.