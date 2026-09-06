Alcauciles gratinados: la receta de Qué Domingo para aprovecharlos en temporada

Imagen generada con IA

El cocinero y columnista Martín Aisama propuso en Qué Domingo por Aries recuperar el alcaucil con una preparación sencilla y bien de estación: alcauciles gratinados con queso, crema de leche y frutos secos.

La receta comienza con cuatro alcauciles. Hay que cortar parte del tallo, retirar los pétalos exteriores más duros, abrirlos a lo largo y quitar la pelusa interior. Luego se blanquean unos minutos en agua hirviendo y se reservan.

Para el relleno, Aisama recomendó mezclar una taza de crema de leche, unos 100 gramos de queso rallado, una yema, sal y pimienta. Puede utilizarse gouda, fontina, parmesano, sardo o queso criollo: la idea es elegir un queso con buen sabor.

Una vez rellenos, se cubren con una mezcla de manteca, frutos secos picados, pan del día anterior y orégano. Después van a horno fuerte apenas el tiempo necesario para calentar la preparación, fundir el queso y lograr el gratinado.

La preparación puede servirse como entrada, acompañar una carne o convertirse en plato principal junto con una ensalada o un pesto de arvejas, otra de las opciones que sugirió el cocinero aprovechando los productos de temporada.