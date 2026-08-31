Ansiedad, depresión, insomnio y bullying: alertan por el uso del celular en adolescentes

Un grupo de padres y madres de Mendoza impulsó la iniciativa llamada “Pacto Parental”, un acuerdo que propone postergar el acceso de niños y adolescentes al primer teléfono celular hasta los 14 años y a las redes sociales hasta los 16. La iniciativa nació a partir de situaciones detectadas en un curso escolar y luego comenzó a extenderse a otros lugares de Argentina y del mundo.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, Ignacio Castro, uno de los padres impulsor de la propuesta, explicó que el punto de partida fueron tres casos de trastornos de ansiedad registrados en el lapso de un año entre alumnos de sexto grado. A esto se sumaron conflictos en WhatsApp que, según relató, terminaron en un caso de bullying. “Eran chicos de 10, 11 y 12 años manejándose con una tecnología sin saber bien cómo hacerlo”, señaló.

Castro contó que en ese proceso conocieron el libro “La generación ansiosa”, del psicólogo social Jonathan Haidt, y encontraron similitudes entre los planteos del autor y las situaciones que observaban.

“Los resultados que pone en el libro son bastante contundentes y los vimos reflejados en el curso: un incremento de ansiedad, incrementos de depresión, incremento en las autolesiones, incremento en los suicidios. Y la propuesta es que el cerebro de un chico no está preparado para un teléfono hasta los hasta los 14 años y que no deberían acceder a las redes sociales hasta los 16”, expresó.

Uno de los pilares del Pacto Parental es que la decisión sea compartida por varias familias para evitar que la responsabilidad recaiga solamente sobre un niño. “Poco sirve que vos le saques el teléfono solo a tu hijo”, explicó Castro.

“Hoy, en promedio, sin temor a equivocarme, se pasa más de cinco horas de teléfono por día”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la discusión no debería concentrarse únicamente en los menores, sino también a los padres como ejemplo.