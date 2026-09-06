San Justo II y Portal de Güemes recibirán operativos gratuitos de salud y asesoramiento

Los equipos municipales estarán este lunes en San Justo II y el martes en Portal de Güemes. Habrá controles de salud, asesoramiento y atención para mascotas.
Salta06/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

operativo-integral-en-cic-de-asuncion-4-1024x576

La Municipalidad llevará operativos integrales de servicios a San Justo II y Portal de Güemes durante este lunes 7 y martes 8 de septiembre, con atención destinada a vecinos y familias de ambos sectores.

Este lunes, de 8:30 a 12, el operativo funcionará en el asentamiento San Justo II, Manzana 4 Lote 16, coordinado por el CIC de Solidaridad.

El martes, de 9 a 12, la atención se trasladará al barrio Portal de Güemes, bajo la coordinación del CIC de Constitución.

feria-del-milagro-2025-parque-san-martin-5-1024x576Feria del Milagro 2026: funcionará del 11 al 15 de septiembre en el parque San Martín

Entre los servicios previstos habrá controles médicos, asesoramiento jurídico y psicológico, gestión de partidas de nacimiento y orientación sobre programas nacionales.

También se brindará atención para animales de compañía, con vacunación antirrábica y castraciones, como parte del operativo destinado a acercar servicios a los barrios sin necesidad de trasladarse hacia otras dependencias municipales.

Te puede interesar
Lo más visto
señor virgen del milagro

Rezo de la Novena del Señor y Virgen del Milagro: Día 1

Salta06/09/2026
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail