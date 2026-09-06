San Justo II y Portal de Güemes recibirán operativos gratuitos de salud y asesoramiento

La Municipalidad llevará operativos integrales de servicios a San Justo II y Portal de Güemes durante este lunes 7 y martes 8 de septiembre, con atención destinada a vecinos y familias de ambos sectores.

Este lunes, de 8:30 a 12, el operativo funcionará en el asentamiento San Justo II, Manzana 4 Lote 16, coordinado por el CIC de Solidaridad.

El martes, de 9 a 12, la atención se trasladará al barrio Portal de Güemes, bajo la coordinación del CIC de Constitución.

Entre los servicios previstos habrá controles médicos, asesoramiento jurídico y psicológico, gestión de partidas de nacimiento y orientación sobre programas nacionales.

También se brindará atención para animales de compañía, con vacunación antirrábica y castraciones, como parte del operativo destinado a acercar servicios a los barrios sin necesidad de trasladarse hacia otras dependencias municipales.