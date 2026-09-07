Feria del Milagro: sortearon la ubicación de los puestos y el armado comenzará el 10 de septiembre

A cuatro días de la apertura de la Feria del Milagro, quedaron definidos los lugares que ocuparán los vendedores en el parque San Martín. El sorteo de los puestos se realizó este lunes y el próximo paso será el armado de las estructuras.

“Se han asignado ya los puestos. La instancia que sigue es la de las reuniones con los responsables de cada una de las plazas y cuestiones un poco más organizativas para empezar el armado el día 10”, detalló la subsecretaria de Paseos de Compras, Lourdes Roldán.

La feria comenzará a funcionar el jueves 11 y permanecerá abierta hasta el lunes 15, en el horario de 10 a 22. Los vendedores serán distribuidos en cinco plazas y estarán organizados según los diferentes rubros como indumentaria, calzado, blanquería, maquillaje y reventa de diferentes productos. También habrá artesanías, trabajos en madera, platería y marroquinería.

Los alimentos envasados tendrán también espacios dentro de las cinco plazas, con puestos de masas regionales y pastelería. “En el sorteo también hemos tenido eso en cuenta, que la feria sea variada, que los puestos queden ubicados de manera tal que, cuando el vecino recorra, pueda encontrar toda la oferta que tenemos”, explicó Roldán.

Además de los puestos comerciales, uno de los sectores estará destinado a juegos y entretenimientos para niños y familias. Se ubicará sobre calle Santa Fe, entre Mendoza y San Juan.

Otro espacio será ocupado por municipios del interior provincial, que podrán informar sobre sus calendarios de festivales y eventos. Estará ubicado sobre calle San Martín, entre pasaje Beltrán y avenida Hipólito Yrigoyen.

El montaje general comenzará durante la noche del miércoles 10. “A partir del 11 ya va a estar la feria a disposición”, confirmó Roldán.