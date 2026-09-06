Malvinas: tres gigantes petroleros se despegaron de Sea Lion y YPF destacó su apoyo a la Argentina

SLB, Halliburton y Baker Hughes, tres de las principales compañías de servicios petroleros del mundo, marcaron distancia del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas y ratificaron que mantendrán sus operaciones en la Argentina.

YPF destacó públicamente la postura de las empresas y señaló que su continuidad en el país representa una señal de confianza para el sector energético. “Que sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante”, publicó la compañía estatal.

De acuerdo con TN, Halliburton afirmó que no participa en Sea Lion ni en actividades de exploración o producción en el archipiélago. SLB sostuvo que no está involucrada ni prevé participar en licitaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona, mientras que Baker Hughes vinculó su decisión al Decreto 868/2026.

Las definiciones se conocieron después de que el Gobierno endureciera su política frente a empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y compañías presuntamente vinculadas con esas actividades.

El proyecto Sea Lion es impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Ninguna de las tres compañías mencionadas por YPF participa actualmente de ese desarrollo.