Cerros de Salta: piden frenar loteos y nuevas construcciones sobre las laderas

Felipe Rivelli reclamó una decisión firme de las autoridades y aseguró que volvieron a aparecer picadas que podrían delimitar terrenos en sectores de Tres Cerritos.
Salta06/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Imagen ilustrativa

El geólogo Felipe Rivelli, profesor jubilado de la UNSa, reclamó que las autoridades establezcan límites claros al avance de loteos y nuevas construcciones sobre los cerros que rodean la ciudad de Salta.

En Qué Domingo por Aries, sostuvo que en sectores de Tres Cerritos volvieron a observarse movimientos sobre el terreno. “Ahora hay una serie de picadas que se han hecho aparentemente para delimitación de terrenos”, afirmó.

Rivelli recordó que ya habían realizado planteos ante la Municipalidad por intervenciones similares y aseguró que, en aquella oportunidad, se logró frenar el avance. “Se frenó la estampida de querer desmontar para lotear”, señaló.

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Para el especialista, la discusión debe centrarse ahora en el ordenamiento urbano y en la responsabilidad de los organismos que autorizan o controlan este tipo de desarrollos. “Deberían, de una vez por todas, las autoridades de turno ponerle el cascabel al gato”, expresó.

También cuestionó que la expansión inmobiliaria termine ocupando sectores naturales de la ciudad y planteó que parte de esos espacios deberían preservarse. “Dejemos al cerro que cumpla el rol de plaza y no sigamos agregando hormigón, teja, puerta, vidrio”, sostuvo.

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