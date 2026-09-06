Búsqueda laboral: habrá talleres gratuitos de CV y entrevistas en cuatro CICs

La Oficina de Empleo de la Municipalidad llevará durante septiembre y octubre sus servicios a cuatro Centros Integradores Comunitarios de la Capital, con jornadas gratuitas destinadas a personas que buscan incorporarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Los encuentros incluirán herramientas para armar el currículum, preparar entrevistas laborales, organizar una búsqueda de empleo y conocer oportunidades disponibles en empresas del sector privado. También se informará sobre los servicios permanentes de la Oficina de Empleo, ubicada en Independencia 910.

La Oficina de Empleo informó además que en lo que va del año gestionó más de 200 puestos de trabajo mediante procesos de reclutamiento para empresas privadas y la articulación con programas nacionales.

Las jornadas serán de 15 a 18 horas. El cronograma comenzará el 18 de septiembre en el CIC Santa Cecilia, continuará el 2 de octubre en Solidaridad, el 16 de octubre en Unión y finalizará el 30 de octubre en Bicentenario.