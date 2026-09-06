Brindarán ayuda para registrarse en Laburá Ya en cinco CICs
La Municipalidad continuará durante septiembre y octubre con operativos de asesoramiento sobre Laburá Ya, la herramienta que conecta a trabajadores de distintos oficios con vecinos que necesitan contratar servicios.
Las jornadas permitirán registrarse, validar documentación, actualizar datos y conocer el funcionamiento de la plataforma, que opera a través de un chat de WhatsApp desarrollado con inteligencia artificial.
Actualmente, Laburá Ya cuenta con más de 1.000 trabajadores inscriptos, verificados y activos, mientras que más de 1.300 clientes ya utilizan el sistema para buscar prestadores. La Oficina de Empleo informó además que la herramienta registra una calificación promedio de 4,5.
El cronograma comienza el 7 de septiembre en el CIC Asunción, de 15 a 18. Luego continuará el 28 de septiembre en Unión, el 5 de octubre en San Benito, el 19 de octubre en Constitución y el 26 de octubre en Solidaridad, siempre en el mismo horario.