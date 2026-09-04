“Habrá que ver cómo se traduce en acciones”: cautela por el giro de Milei hacia la doctrina argentina sobre Malvinas

La especialista en Relaciones Internacionales Carolina Romano Buryaile valoró el cambio que observa en la posición del Gobierno sobre Malvinas, aunque advirtió que los anuncios deberán traducirse en medidas concretas y no convertirse en una herramienta para atravesar la coyuntura política.

En Pelo y Barba por Aries, Romano Buryaile sostuvo que Javier Milei mostró durante 2024 y 2025 una postura ambigua al plantear que debía consultarse a los isleños sobre su voluntad de ser argentinos. Según explicó, ese enfoque chocaba con la posición diplomática histórica del país, que considera a los habitantes de las islas una población implantada y rechaza que pueda aplicarse el principio de autodeterminación.

Frente a los anuncios realizados ahora por el Presidente, la especialista observó un cambio. “Parece que la política desde ahora está buscando jurídicamente esta doctrina que Cancillería ha trabajado durante mucho tiempo”, señaló, y consideró importante que Argentina vuelva a sostener una posición que recibió respaldo en distintos ámbitos multilaterales.

Romano Buryaile también destacó la decisión de vincular Malvinas con la seguridad nacional y los recursos estratégicos, especialmente frente a la explotación petrolera, la ampliación de la base naval y la nueva legislación anunciada. “Es siempre una buena noticia que se reposicione una doctrina jurídica argentina”, afirmó.

Sin embargo, introdujo una advertencia sobre el uso político de la causa: “Que no sea como una especie de cortina de humo”, planteó, al recordar que Malvinas fue utilizada en distintos momentos de la historia para unir voluntades o fortalecer dirigencias.

La especialista también pidió cautela frente a las señales provenientes de Estados Unidos. Consideró que todavía habrá que comprobar si las declaraciones de Donald Trump se convierten en decisiones concretas de la Casa Blanca, el Departamento de Estado o el Pentágono.

Sobre el final fue todavía más crítica con la política exterior de los últimos años. Romano Buryaile celebró que Milei retome la tradición diplomática argentina y lanzó: “Me alegro mucho que en este proceso, dos años más tarde, el Presidente se dio cuenta que él es el encargado de la política exterior argentina”.

Para la especialista, el desafío excede Malvinas: Argentina necesita una política exterior sostenida en el tiempo, capaz de construir relaciones con Estados Unidos, China y otros actores sin quedar condicionada por alineamientos ideológicos.