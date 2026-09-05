Alpine brilló en Monza: Gasly hizo la pole y Colapinto largará séptimo

Alpine tuvo una clasificación sobresaliente en Monza, con Pierre Gasly en la pole position y Franco Colapinto asegurándose el séptimo lugar de largada para el Gran Premio de Italia.

Según informó 442, Colapinto avanzó con solidez desde la Q1, donde terminó cuarto, y volvió a meterse en una Q3. En la segunda tanda marcó 1:22.400 y consiguió el octavo puesto.

En la definición, el argentino volvió a quedar octavo, aunque la penalización a Kimi Antonelli le permitirá avanzar una posición y largar séptimo este domingo.

La actuación confirmó el fuerte salto de rendimiento de Alpine en Monza: Gasly encabezó la Q1, fue cuarto en la Q2 y terminó quedándose con la pole, mientras Colapinto se mantuvo entre los protagonistas durante toda la clasificación.