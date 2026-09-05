IPS cambia la cobertura en psicología: cómo será el nuevo copago por sesión

El Instituto Provincial de Salud de Salta actualizó el convenio con el Colegio de Psicólogos y estableció un nuevo esquema para la atención psicológica de sus afiliados.

El principal cambio es que, a partir de ahora, el paciente deberá abonar directamente al profesional el 20% correspondiente al copago en cada sesión, mientras que el 80% restante quedará a cargo del IPS. El organismo aclaró que ese importe no constituye un arancel extra ni diferenciado.

También se modificó el sistema de autorizaciones: las prácticas psicológicas podrán autorizarse cualquier día hábil del mes, en lugar de quedar sujetas a mecanismos anteriores.

Para la psicoterapia individual, la cobertura será de hasta cinco sesiones mensuales y 60 anuales por paciente, con posibilidad de excepciones si existe un informe profesional y autorización de Auditoría Psicológica.

En el caso de la psicoterapia parental para menores de 12 años, se contemplan hasta 24 sesiones por año, con un máximo de dos por mes.

El nuevo convenio también regula la atención virtual, que podrá utilizarse cuando el afiliado viva a más de 30 kilómetros del consultorio o exista una justificación médica que impida la atención presencial.