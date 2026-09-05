Medicamentos para adelgazar: “No sabemos qué tienen adentro”, advierten por compras fuera del país

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La jefa del Programa de Nutrición Clínica y Diabetes del Hospital Oñativia, Florencia Soto, advirtió sobre el riesgo de utilizar medicamentos para bajar de peso que se compran fuera del circuito sanitario autorizado, especialmente productos adquiridos en otros países o a través del mercado informal.

En Vale Todo por Aries, la especialista explicó que en países vecinos algunos de estos fármacos pueden conseguirse con mayor facilidad, pero remarcó que eso no garantiza que cumplan con los controles exigidos en Argentina. “No tenemos certeza de qué viene adentro”, señaló, y recomendó utilizar únicamente medicamentos estudiados y avalados por los organismos regulatorios.

Soto también mencionó la existencia de productos que todavía se encuentran en etapas de investigación clínica y no están autorizados para su comercialización, pese a que ya aparecen promocionados o mencionados en redes y circuitos informales.

La médica insistió en que cualquier tratamiento farmacológico para obesidad debe realizarse con indicación y seguimiento profesional, tanto para elegir el medicamento adecuado como para definir dosis, duración y controles.