Obesidad: bajar de peso no debe medirse solo por la balanza

La jefa del Programa de Nutrición Clínica y Diabetes del Hospital Oñativia, Florencia Soto, advirtió que en los tratamientos contra la obesidad el descenso de peso no debe evaluarse únicamente por lo que marca la balanza.

En Vale Todo por Aries, la especialista explicó que algunos pacientes pueden no registrar una gran reducción de kilos y, sin embargo, presentar mejoras importantes en su composición corporal. “No es solo el número de la balanza”, señaló, y destacó la importancia de reducir grasa visceral y preservar o aumentar masa muscular.

Soto indicó que la grasa visceral tiene una relación directa con el riesgo cardiovascular, por lo que una disminución en centímetros de cintura puede representar un avance importante aun cuando el peso total cambie poco.

También remarcó que no todos los pacientes responden de la misma manera a los tratamientos. Existen personas con mayor o menor respuesta a los fármacos, por lo que cada esquema debe adaptarse a las características individuales y acompañarse con alimentación saludable, actividad física y seguimiento profesional.

Para Soto, el abordaje de la obesidad requiere además evitar prejuicios y trabajar con empatía, ya que la dificultad para bajar de peso no puede reducirse simplemente a una cuestión de voluntad.