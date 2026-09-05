GLP-1 para bajar de peso: “No es una medicación mágica”

La jefa del Programa de Nutrición Clínica y Diabetes del Hospital Oñativia, Florencia Soto, advirtió que los fármacos GLP-1 utilizados para bajar de peso no deben tomarse como una solución rápida ni iniciarse sin control médico, ante el crecimiento de consultas y recomendaciones que circulan en redes sociales.

En Vale Todo por Aries, la especialista explicó que se trata de medicamentos estudiados y aprobados para determinados pacientes, pero que requieren una indicación individual. “Esto no es: voy, me compro y me pongo tanto porque a otro le fue bien”, sostuvo, y remarcó que las dosis deben ajustarse de acuerdo con cada persona.

Soto insistió en que la medicación no reemplaza la alimentación saludable ni la actividad física. “No es una medicación mágica”, señaló, al explicar que el tratamiento debe formar parte de un abordaje médico y nutricional más amplio.

También aclaró que estos tratamientos no tienen fines estéticos y que no deberían utilizarse simplemente para perder algunos kilos antes de un evento. La indicación depende del peso inicial, las enfermedades asociadas, la composición corporal y otros factores de cada paciente.

Otro punto que destacó fue que no todos los pacientes responden de la misma manera. Mientras algunas personas logran importantes cambios, otras pueden tener una respuesta menor, por lo que el tratamiento requiere controles y ajustes antes de concluir que un medicamento “no funciona”.

La médica también desaconsejó interrumpir bruscamente estos fármacos una vez alcanzado el objetivo. “Se sugiere no dejar en forma brusca”, explicó, y reiteró que la duración y eventual reducción de dosis deben definirse con seguimiento profesional.