Salud en Salta: 60 profesionales terminaron sus residencias en tres hospitales públicos

Del total, 33 finalizaron sus residencias en el Hospital San Bernardo, 23 en el Materno Infantil y cuatro en el Señor del Milagro. La formación abarcó especialidades como Clínica Médica, Cirugía General, Anestesia, Terapia Intensiva, Cardiología, Traumatología, Neurología, Pediatría, Tocoginecología y Medicina General y Familiar, entre otras.

En el Materno Infantil también concluyeron formaciones en Terapia Intensiva Pediátrica, Neurología Infantil, Psicología Comunitaria y Oftalmología, además de una concurrencia en Fonoaudiología y un fellowship en Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva.

El cierre del ciclo dejó además un reconocimiento para el hospital: las residencias de Clínica Pediátrica, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica alcanzaron la máxima calificación en una evaluación nacional de la Sociedad Argentina de Pediatría.

También fueron distinguidos residentes de Tocoginecología y Obstetricia por trabajos científicos presentados en un congreso nacional.