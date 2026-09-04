Subsidios de luz y gas: dan 60 días para corregir datos antes de dar de baja solicitudes

El Gobierno comenzará a revisar las solicitudes de subsidios de luz y gas que lleven al menos un año sin poder vincularse correctamente con un suministro informado por las empresas prestadoras.

La Disposición 11/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece que esos usuarios deberán ser notificados y tendrán 60 días corridos para corregir, actualizar o completar los datos, o informar un nuevo suministro.

Si transcurre ese plazo y la información continúa sin permitir la vinculación, la solicitud será dada de baja. La medida no alcanza a los subsidios correspondientes al gas licuado de petróleo envasado.

El Gobierno aclaró además que los usuarios que ya estaban registrados en el antiguo RASE no tienen que inscribirse nuevamente en el actual Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. La situación individual puede consultarse a través de Mi Argentina.