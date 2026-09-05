La ONU cambia el mapa del mundo: África y Sudamérica recuperan su tamaño real

La Asamblea General de la ONU aprobó la adopción de la proyección Equal Earth, un planisferio que busca representar de manera más precisa las dimensiones reales de continentes y países y dejar atrás las distorsiones de la tradicional proyección Mercator.

De acuerdo con MinutoUno, el cambio modifica especialmente la representación de África y Sudamérica, que aparecen proporcionalmente más grandes, mientras que América del Norte y Europa reducen el tamaño que exhibían en los mapas tradicionales.

La proyección Mercator, creada en 1569 para facilitar la navegación marítima, agranda las superficies ubicadas cerca de los polos y reduce visualmente las cercanas al Ecuador. Uno de los ejemplos más notorios es Groenlandia, que en esos mapas parece tener un tamaño similar al de África, aunque el continente africano es unas 14 veces mayor.

Equal Earth fue desarrollada en 2018 por un grupo de cartógrafos y este año ya había sido adoptada por los 54 países de la Unión Africana. La resolución de Naciones Unidas obtuvo el respaldo de 164 países, seis se abstuvieron y Estados Unidos fue el único voto en contra, al considerar la iniciativa un “proyecto ideológico”.