Israel presentó un plan para promover la salida de 1,86 millones de personas de Gaza

La propuesta también contempla compensaciones económicas para los terceros países que reciban a los emigrantes y una asignación económica para quienes abandonen Gaza durante sus primeros 24 meses fuera del enclave.

La financiación del plan

Ben Gvir estimó en 10.000 millones de séqueles —casi tres millones de euros, según las cifras presentadas— la inversión inicial necesaria por parte de Israel. A ese monto se sumaría un marco de financiación adicional de hasta 50.000 millones de séqueles, sujeto a la participación de otros países y a los acuerdos que se alcancen con los posibles Estados receptores.

El ministro afirmó que la propuesta, que asegura haber defendido desde el comienzo de la guerra pese a las críticas recibidas, adquirió mayor legitimidad después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara públicamente la posibilidad de promover la emigración de la población de Gaza como parte de una eventual solución al conflicto.

Ben Gvir también citó encuestas que, según sostuvo, muestran un amplio respaldo de la sociedad israelí a fomentar la emigración desde Gaza. Sin embargo, no precisó la metodología utilizada en esos estudios. Asimismo, afirmó que una parte significativa de los residentes del enclave estaría dispuesta a considerar una salida permanente.

Ben Gvir busca crear un Ministerio de Migración

El líder del partido Poder Judío anunció además que, si su formación permanece en el Gobierno después de las elecciones legislativas previstas para el próximo mes, exigirá la creación de un Ministerio de Migración como condición para integrar una futura coalición.

Según el calendario presentado por Ben Gvir, durante los primeros 100 días se buscaría establecer el marco legal necesario, poner en funcionamiento un sistema de registro y concretar los primeros acuerdos con países que estén dispuestos a recibir a personas procedentes de Gaza.

La iniciativa se presenta en un contexto de guerra y desplazamiento masivo de la población palestina de Gaza. La propuesta de promover la salida de habitantes del enclave ha generado fuertes cuestionamientos internacionales y constituye uno de los asuntos más controvertidos dentro del debate sobre el futuro de Gaza.

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