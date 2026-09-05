“Cuiden su laburo, cuiden las cuentas y no se endeuden de más”

Economista de la UNSa señaló en Vale Todo por Aries que el mercado laboral atraviesa una crisis y recomendó evaluar con cuidado cualquier crédito de largo plazo.
Salta05/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El economista Gastón Carrazán recomendó a las familias extremar la prudencia con el endeudamiento ante el deterioro que observa en el mercado laboral y la incertidumbre sobre la estabilidad de los ingresos.

En Vale Todo por Aries, consideró que no resulta razonable asumir, por ejemplo, un crédito a cinco años cuando existe incertidumbre sobre la continuidad del trabajo. En esos casos, explicó, postergar consumos puede perjudicar la actividad económica, pero constituye una decisión razonable para una familia que busca proteger sus cuentas.

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“Cuiden su laburo, cuiden las cuentas, no se endeuden de más”, resumió Carrazán. Al mismo tiempo, estimó que el período previo a las elecciones podría mostrar cierta estabilidad cambiaria, aunque pidió evitar decisiones financieras tomadas únicamente con fines especulativos.

El economista describió además una fuerte diferencia dentro de la sociedad: mientras algunas personas tienen dos o tres trabajos para completar la canasta, otras cuentan con excedentes y buscan alternativas para colocar sus ahorros. “Es la economía que tenemos hoy”, sintetizó.

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