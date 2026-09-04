Reino Unido reaccionó a la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas

Luego de que, como primera reacción oficial, el ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmara este viernes que las Islas Malvinas “son británicas” y que el compromiso de su país es “absoluto e inquebrantable”, un vocero de Downing Street lanzó una advertencia al marcar: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, de acuerdo con lo publicado por la cadena BBC.

Las declaraciones llegan luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, que anunció entre otros puntos el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago.

“Las Falklands son británicas porque los habitantes de las Falklands eligen ser británicos”, había dicho primero Streeting en redes sociales, tras el discurso televisado a nivel nacional de Milei, en el que afirmó que los “vientos de cambio” favorecían la reivindicación argentina sobre las Malvinas. Asimismo había remarcado: “Las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

Tras eso, desde el gobierno británico habían mostrado una postura más conciliatoria. “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”, había declarado una portavoz de la sede del gobierno al respaldar las palabras del ministro de Asuntos Exteriores. “Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo”, había añadido la funcionaria de Burnham.

En tanto, en la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, también había recurrido a las redes para responder al discurso del libertario: “La posición del Reino Unido sobre las Falklands es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”.

Luego de que el mandatario argentino asegurara que la autodeterminación de los habitantes no es legítima por ser “una población implantada en un territorio usurpado”, Miliband había subrayado: “Su derecho a la autodeterminación es primordial, fundamentado en el derecho internacional, y lo defenderemos con firmeza”.

Las declaraciones de los ministros llegan apenas horas después del discurso de Milei, en el que afirmó que “en el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo” por las islas. Su cadena nacional se dio en una semana en que en dos oportunidades el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no descarta “revisar” la tradicional posición de neutralidad de Washington sobre el histórico diferendo por las islas, en un gesto de disconformidad por el poco involucramiento a su entender del Reino Unido en la guerra contra Irán .

En tanto, las palabras del líder de La Libertad Avanza se dieron en el marco del reclamo de la Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas a 220 kilómetros al norte de las islas.

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

La guerra por las islas en 1982 duró 74 días: murieron 649 argentinos y 255 ingleses.

La Nación