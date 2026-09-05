Encapuchados bloquearon el puerto de Dover en una protesta contra la inmigración
Un grupo de manifestantes encapuchados bloqueó este sábado los accesos al puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, y provocó importantes retenciones en las rutas de entrada y salida de la terminal.
Según informó EFE, el activista británico de extrema derecha Tommy Robinson vinculó la protesta con el rechazo a la llegada de migrantes al Reino Unido en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha.
El puerto de Dover confirmó que se trata de un “incidente de orden público” y señaló que trabaja junto con la Policía de Kent. Las autoridades informaron que los agentes se encuentran en el lugar y mantienen contacto con los manifestantes.
El bloqueo afecta ambos sentidos de la A20, donde se registran unos 6,4 kilómetros de retenciones y demoras de hasta 30 minutos. P&O Ferries y DFDS indicaron que los servicios continúan y que reubicarán a los pasajeros que pierdan sus salidas.