Milagro en Nepal: rescataron con vida a dos trabajadores tras nueve días bajo tierra

Dos trabajadores fueron rescatados con vida este viernes de un túnel vinculado a la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A, en Nepal, después de permanecer atrapados durante nueve días tras las devastadoras inundaciones y deslizamientos que golpearon la región.

Los sobrevivientes fueron identificados como Sanjay Sah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45. Los equipos lograron ubicarlos luego de escuchar voces provenientes del interior del túnel y los encontraron a unos 170 metros de la entrada.

Las imágenes del operativo mostraron a los trabajadores cubiertos de barro mientras eran asistidos por los equipos de emergencia. Ambos recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados a Katmandú.

Según las primeras evaluaciones, Sah presentaba lesiones que no revestían gravedad, mientras que Maharjan tenía dificultades para mover sus extremidades. El Ejército nepalí mantiene el operativo para intentar localizar a otros posibles sobrevivientes.

La tragedia comenzó el 26 de agosto, cuando el colapso de un glaciar provocó una enorme corriente de agua, barro y rocas que descendió por el valle del río Trishuli y destruyó poblaciones, rutas y proyectos hidroeléctricos.

El desastre dejó más de 1.200 muertos y miles de desaparecidos, mientras las autoridades continúan actualizando las cifras a medida que avanzan las tareas de búsqueda.

La atención de los equipos de rescate se concentra ahora especialmente en los túneles de las centrales hidroeléctricas. Autoridades locales estiman que cientos de trabajadores podrían continuar atrapados, y consideran posible que algunos hayan sobrevivido gracias a bolsas de aire dentro de las estructuras.

El hallazgo de Sah y Maharjan volvió a alimentar esa posibilidad. Antes de lograr sacarlos, los rescatistas habían detectado respuestas desde el interior cuando anunciaron que estaban trabajando para liberarlos.

Las operaciones continúan con participación del Ejército de Nepal, fuerzas de seguridad y equipos técnicos, mientras especialistas y rescatistas intentan abrir nuevos accesos entre el barro y los escombros.

El rescate de los dos hombres, nueve días después de la catástrofe, se convirtió así en una de las pocas noticias alentadoras en medio de uno de los peores desastres naturales registrados recientemente en Nepal.