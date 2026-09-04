Milagro en Nepal: rescataron con vida a dos trabajadores tras nueve días bajo tierra
El Mundo04/09/2026
Sanjay Sah y Kabir Maharjan fueron encontrados a 170 metros dentro de un túnel hidroeléctrico. Los rescatistas escucharon más voces y continúan la búsqueda.
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Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense recurrió a amenazas comerciales, territoriales y militares contra países, aliados e instituciones.
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El buque fue alcanzado por cuatro misiles cerca de la isla de Jarg. No se reportaron víctimas y la tripulación comenzó a ser evacuada.
La protesta afecta los accesos a la terminal y genera kilómetros de demoras. La Policía interviene mientras continúan los servicios de ferry.
Desde el gobierno inglés aseguraron que las islas son británicas porque sus habitantes así lo eligen; un portavoz de Burnham afirmó que protegerán el territorio y sus intereses.
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El movimiento ocurrió a las 8:37 y tuvo una profundidad de apenas 6 kilómetros. El INPRES confirmó que fue percibido hasta en Tucumán y Jujuy.