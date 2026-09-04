Brasil amenaza con represalias tras el veto europeo a sus carnes

El Gobierno de Brasil elevó el tono contra la Unión Europea después de que el bloque suspendiera desde este jueves las importaciones de distintos productos de origen animal provenientes del país sudamericano, entre ellos carne bovina, pollo, huevos, miel y pescado.

La medida europea responde a la falta de garantías consideradas suficientes sobre el cumplimiento de sus normas vinculadas con el uso de antimicrobianos durante la producción animal. Brasil, sin embargo, sostiene que ya adoptó medidas para adecuarse a las exigencias y que presentó documentación para demostrarlo.

Frente a esa decisión, los ministerios brasileños de Agricultura y Relaciones Exteriores expresaron su “profunda preocupación” y advirtieron que el país podría aplicar medidas de reciprocidad si las negociaciones con Bruselas no permiten alcanzar una solución.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva también analiza recurrir a mecanismos legales previstos en el vínculo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de acudir al sistema multilateral de comercio si el conflicto continúa.

La discusión tiene un impacto económico significativo. Las exportaciones brasileñas alcanzadas por la suspensión representan alrededor de US$1.800 millones anuales, con la carne bovina y la aviar entre los productos más afectados.

Desde Brasil aclararon que la decisión europea no responde a la detección de carne contaminada ni a una declaración de inseguridad alimentaria. El cuestionamiento se concentra en los controles y la trazabilidad necesarios para demostrar que durante la producción no se utilizaron sustancias antimicrobianas prohibidas por las normas europeas.

La Unión Europea mantiene abierta la posibilidad de revisar la suspensión si Brasil logra acreditar el cumplimiento de esas exigencias. Técnicos europeos vienen realizando auditorías particularmente sobre las cadenas de pollo y miel, donde existe mayor expectativa de una reapertura en el corto plazo. En carne bovina, el proceso podría demandar más tiempo.

El conflicto aparece además en un momento sensible para la relación comercial entre ambos bloques. Brasil sostiene que la suspensión afecta concesiones alcanzadas en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea y advierte que, si no hay avances rápidos, podría responder con restricciones equivalentes.

Por ahora, las conversaciones continúan, pero la disputa ya dejó de ser exclusivamente sanitaria: Brasil comenzó a plantearla también como un problema comercial y político con la Unión Europea.