EE.UU. atacó un petrolero iraní cerca de su principal terminal de exportación, según medios locales

Un petrolero iraní fue atacado este sábado por cuatro misiles estadounidenses a unos seis kilómetros de la isla de Jarg, principal terminal petrolera de Irán, según informaron medios iraníes.

De acuerdo con EFE, la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, informó que no hubo víctimas entre los tripulantes y que comenzó la evacuación del buque tras el ataque. La agencia iraní SNN también reportó el episodio.

El hecho se produce después de una semana de fuerte escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Ataques estadounidenses contra territorio iraní dejaron 19 muertos, mientras que Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

La isla de Jarg concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras iraníes, lo que le otorga un fuerte valor estratégico y económico. La zona ya había sido atacada por Estados Unidos en julio, cuando murieron al menos ocho militares iraníes.