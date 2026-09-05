Empleo en Salta: advierten más informalidad y trabajadores con un segundo trabajo para llegar a fin de mes

El mercado laboral salteño atraviesa un período de mayor informalidad y presión sobre los trabajadores, con personas que perdieron empleos formales o que necesitan sumar una segunda actividad para completar sus ingresos, según analizó el economista Gastón Carrazán, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSa.

En Vale Todo por Aries, Carrazán señaló que durante este año se produjo un deterioro del mercado de trabajo y que parte de quienes perdieron estabilidad laboral migraron hacia la informalidad. A la vez, advirtió que aumentó la cantidad de personas que buscan otro empleo para poder cubrir la canasta familiar.

El economista vinculó esta situación con las dificultades que atraviesan sectores como el comercio y los servicios, que concentran una parte importante del empleo privado. Explicó que estos rubros fueron afectados tanto por la pérdida de poder adquisitivo como por cambios en los hábitos de consumo.

Carrazán describió además una economía con fuertes contrastes. “Hay mucha gente que tiene dos o tres laburos para llegar a la canasta”, afirmó, mientras que otro sector dispone de ahorros y busca alternativas para conservarlos o invertirlos. “Es la economía que tenemos hoy”, sintetizó.

Para el especialista, el problema podría profundizarse en el corto plazo debido a la reconversión de actividades tradicionales. Advirtió que trabajadores con muchos años en un mismo rubro pueden enfrentar mayores dificultades para reinsertarse si pierden su puesto, especialmente cuando los nuevos sectores requieren otras capacidades o formación.