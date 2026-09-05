Milagro 2026: desde este domingo habrá cortes y zonas peatonales en el microcentro

Desde este domingo 6 de septiembre, el tránsito en el microcentro de la ciudad tendrá cortes, zonas exclusivamente peatonales y restricciones de estacionamiento por el inicio de la Novena del Milagro. El operativo se mantendrá hasta el lunes 14 y se intensificará cada día desde las 17 hasta cerca de la medianoche.

Las áreas peatonales abarcarán sectores de España, entre Mitre y Deán Funes; Mitre, entre España y Caseros; y Caseros, entre Buenos Aires y Mitre. En esos puntos no podrán circular vehículos mientras esté activo el dispositivo.

Además, entre las 17 y las 24 podrán aplicarse cortes y filtros dentro del cuadrante comprendido por Pueyrredón, Caseros, Juramento y Santiago del Estero. Según la cantidad de fieles, las restricciones podrían llegar a ser totales.

Para el tránsito liviano quedarán como alternativas avenida Belgrano, Alvarado, Güemes y los sectores habilitados de Caseros. Los vehículos destinados a carga y descarga solo podrán ingresar de 6 a 17.

También habrá prohibiciones de estacionamiento en sectores de Buenos Aires, Alvarado, Urquiza y Güemes, con el objetivo de mantener libres las vías de circulación y emergencia durante la Novena.