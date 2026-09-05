Salta busca abrir una agenda con Odesa para inversiones y cooperación productiva

El Gobierno provincial inició conversaciones con Ucrania para explorar una vinculación entre Salta y la región de Odesa, con foco en cooperación institucional, contactos empresariales y posibles oportunidades de inversión.

El tema fue abordado durante una reunión entre el vicegobernador Antonio Marocco y el embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Klymenko. Según informó la Provincia, ambas partes analizaron alternativas para construir una agenda de trabajo conjunto.

Entre los ejes planteados aparecen la posibilidad de conectar sectores empresariales, identificar proyectos de interés común e intercambiar experiencias entre instituciones de ambas regiones.

Por el momento, el encuentro dejó una voluntad de avanzar en futuras acciones, pero no se anunciaron convenios específicos, inversiones confirmadas ni plazos concretos para los proyectos mencionados.