Corte de luz en Hipólito Yrigoyen: durará cuatro horas por obras en la red

El servicio se interrumpió a las 8 y la duración prevista es de cuatro horas. Edesa informó trabajos sobre redes de media y baja tensión.
Salta05/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EDESA

Un corte programado de energía eléctrica se encuentra en ejecución este sábado en Hipólito Yrigoyen y zonas aledañas, según el cronograma publicado por Edesa.

La interrupción comenzó a las 8 de la mañana y tiene una duración prevista de cuatro horas, por lo que, de cumplirse el plazo informado, el servicio debería normalizarse alrededor del mediodía.

La empresa indicó que el motivo del corte es la renovación de la red de media y baja tensión en la localidad.

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