Desde Bienestar Animal de la Municipalidad trabajan para evitar que estas mascotas se sumen a los contingentes que caminan hacia la ciudad.
Corte de luz en Hipólito Yrigoyen: durará cuatro horas por obras en la red
Salta05/09/2026Ivana Chañi
El servicio se interrumpió a las 8 y la duración prevista es de cuatro horas. Edesa informó trabajos sobre redes de media y baja tensión.
Un corte programado de energía eléctrica se encuentra en ejecución este sábado en Hipólito Yrigoyen y zonas aledañas, según el cronograma publicado por Edesa.
La interrupción comenzó a las 8 de la mañana y tiene una duración prevista de cuatro horas, por lo que, de cumplirse el plazo informado, el servicio debería normalizarse alrededor del mediodía.
La empresa indicó que el motivo del corte es la renovación de la red de media y baja tensión en la localidad.
Te puede interesar
Desde Desarrollo Artesanal relevan junto a trabajadores del sector las principales dificultades para producir y vender. El acceso a materias primas, los precios y la comercialización concentran las demandas.
La línea contempla una tasa anual del 7,5%, tres meses de gracia y la devolución en hasta 12 cuotas. Este martes habrá una charla informativa en el Mercado Artesanal para explicar los requisitos y condiciones de acceso.
Feria del Milagro: sortearon la ubicación de los puestos y el armado comenzará el 10 de septiembreSalta07/09/2026
Los vendedores estarán distribuidos en cinco plazas del parque San Martín. La feria funcionará del 11 al 15, de 10 a 22, y sumará sectores específicos.
Se inauguró un Centro de Primera Infancia en Rosario de Lerma, hay más de 90 en la provinciaSalta07/09/2026
El Gobernador aseguró que el cuidado integral de la infancia y de los adultos mayores son políticas de Estado de su gestión.
Los vecinos de los barrios Finca Independencia, Manantial Sur, 26 de Marzo y Calchaqui 2 deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua.
Lo más visto
Construcciones en laderas de Salta: un geólogo alerta por el impacto de lluvias y sismos
Ivana ChañiSalta06/09/2026
Desmontes y cortes modifican la estabilidad natural de los cerros. Felipe Rivelli explicó por Aries por qué una tormenta intensa puede agravar el problema.
Central Norte empató con Almirante Brown y dejó pasar una oportunidad en el Martearena
Alfredo BurgosDeportes07/09/2026
El Cuervo igualó 0 a 0 ante la Fragata por la fecha 28 de la Primera Nacional. Fue superior durante el primer tiempo y generó las situaciones más claras, pero no logró convertir.
Nieve y hielo complican rutas en Salta: exigen precaución para circular por Los Andes
Ivana ChañiSalta07/09/2026
Defensa Civil advirtió condiciones adversas en distintos puntos de la provincia. En Los Andes, cuatro rutas provinciales requieren cuidados por nieve y heladas.
SAETA: Empresas solo garantizan servicio hasta el Milagro
Victoria López NúñezSalta07/09/2026
Las subconcesionarias aseguran que les adeudan cerca del 74% de julio. Sin liquidez para combustible, evalúan recortar frecuencias nocturnas.
Salta cedió por 20 años un inmueble a Gendarmería para alojamiento y tareas operativas
Ivana ChañiSalta07/09/2026
El predio provincial ya era utilizado por la fuerza para alojar personal destacado en la zona y realizar tareas administrativas.