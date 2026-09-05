Un video en redes permitió rescatar 24 aves silvestres enjauladas en San Agustín

La Policía secuestró 24 aves silvestres que permanecían enjauladas dentro de una vivienda de San Agustín, luego de una investigación iniciada a partir de un video publicado en redes sociales sobre una presunta actividad de caza.

El procedimiento se realizó en un inmueble de calle Miguel Ángel Saravia Martínez y estuvo a cargo de la Dirección General de Ciberseguridad y el Departamento Rural y Ambiental.

Los ejemplares, pertenecientes a distintas especies, fueron trasladados a la Estación de Fauna Autóctona, donde serán revisados por un veterinario para determinar si pueden ser liberados en su hábitat natural o si deberán permanecer en cuarentena.

El propietario de la vivienda, un hombre mayor de edad, fue infraccionado bajo los artículos 91 y 93 de la Ley 7914/15. Intervinieron la Unidad Fiscal Contravencional y la Oficina de Gestión Judicial.