Cientos de chicos celebraron el Día del Niño en distintos barrios de San Lorenzo

Hubo juegos, peloteros, Zumba Kids, sorteos y chocolatada en distintos sectores del municipio.
Municipios01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de San Lorenzo realizó el sábado 29 de agosto los festejos por el Día del Niño en cinco puntos del municipio, con actividades simultáneas destinadas a niños y familias de distintos barrios.

Las celebraciones se desarrollaron en NIDO San Rafael, Atocha Pueblo, Las Costas, Villa San Lorenzo y La Ciénega. Durante la jornada hubo Zumba Kids, juegos, peloteros, sorteos, premios y una chocolatada.

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El intendente Manuel Saravia recorrió varios de los lugares donde se desarrollaron las actividades y participó de los festejos junto a las familias.

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