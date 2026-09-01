Cientos de chicos celebraron el Día del Niño en distintos barrios de San Lorenzo

San Lorenzo: abren las inscripciones para la Gran Bicicleteada del Milagro
Ivana ChañiMunicipios01/09/2026
La propuesta será gratuita y recorrerá la Costanera. Habrá puntos de hidratación, premios y un sorteo entre los participantes.
La Municipalidad de San Lorenzo realizó el sábado 29 de agosto los festejos por el Día del Niño en cinco puntos del municipio, con actividades simultáneas destinadas a niños y familias de distintos barrios.
Las celebraciones se desarrollaron en NIDO San Rafael, Atocha Pueblo, Las Costas, Villa San Lorenzo y La Ciénega. Durante la jornada hubo Zumba Kids, juegos, peloteros, sorteos, premios y una chocolatada.
El intendente Manuel Saravia recorrió varios de los lugares donde se desarrollaron las actividades y participó de los festejos junto a las familias.