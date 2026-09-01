Salvador Mazza limita la reelección del intendente y bloquea la sucesión familiar inmediata

La nueva Carta Municipal establece una sola reelección consecutiva y restricciones para familiares directos del jefe comunal saliente.
Municipios01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La nueva Carta Municipal de Salvador Mazza establece que el intendente tendrá un mandato de cuatro años y podrá ser reelegido una sola vez de manera consecutiva. Si completa dos períodos seguidos, deberá dejar pasar otro mandato antes de volver a postularse.

La norma también dispone que, inmediatamente después del fin de su mandato, no podrán ser candidatos a intendente sus familiares hasta segundo grado, su cónyuge ni su conviviente. La Carta fue promulgada como Ley Provincial 8546 y publicada este martes en el Boletín Oficial.

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Además, el intendente deberá presentar una declaración jurada patrimonial antes de asumir y podrá ser destituido por condena penal o mal desempeño, para lo cual se necesitarán dos tercios de los votos del Concejo Deliberante.

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