Milei modificó el Presupuesto por DNU y reforzó partidas para Defensa e inteligencia

El Decreto 867 entró en vigencia este viernes y también contempla mayores recursos para CONAE y necesidades salariales del Estado.
 
Argentina04/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Javier Milei modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia el Presupuesto Nacional 2026 para reforzar recursos destinados a Defensa, inteligencia, salarios y proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

El DNU 867/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, sostiene que la adecuación debe hacerse de manera inmediata para garantizar servicios esenciales y atender necesidades de distintas áreas del Estado.

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En Defensa, el Gobierno justificó el incremento por la necesidad de incorporar, modernizar y recuperar equipamiento de las Fuerzas Armadas. También dispuso mayores recursos para actividades y proyectos de la CONAE.

Según informó TN, parte del refuerzo destinado a Defensa apunta a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y fortalecer las telecomunicaciones, dentro de la estrategia oficial para el Atlántico Sur y la Antártida

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