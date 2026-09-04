Milei modificó el Presupuesto por DNU y reforzó partidas para Defensa e inteligencia

Javier Milei modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia el Presupuesto Nacional 2026 para reforzar recursos destinados a Defensa, inteligencia, salarios y proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

El DNU 867/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, sostiene que la adecuación debe hacerse de manera inmediata para garantizar servicios esenciales y atender necesidades de distintas áreas del Estado.

En Defensa, el Gobierno justificó el incremento por la necesidad de incorporar, modernizar y recuperar equipamiento de las Fuerzas Armadas. También dispuso mayores recursos para actividades y proyectos de la CONAE.

Según informó TN, parte del refuerzo destinado a Defensa apunta a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y fortalecer las telecomunicaciones, dentro de la estrategia oficial para el Atlántico Sur y la Antártida