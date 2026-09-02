Cerraron Sico y Jama por nieve, viento y hielo

Las condiciones meteorológicas adversas volvieron a modificar este miércoles el panorama en los pasos fronterizos hacia Chile. Según la actualización difundida por Defensa Civil de Salta, los pasos Sico y Jama se encuentran cerrados, mientras persisten las nevadas, las bajas temperaturas y las dificultades para circular en la zona cordillerana.

En Sico, sobre la Ruta Nacional 51, el cierre responde a nevadas intensas, fuertes vientos y baja visibilidad. El camino se encuentra intransitable y no está habilitado para el tránsito vehicular.

El Paso de Jama, sobre la Ruta Nacional 52 en Jujuy, también permanece cerrado hasta nuevo aviso. El reporte advierte sobre un temporal de nieve y heladas, con acumulación de nieve y presencia de hielo sobre la calzada.

Por su parte, Socompa continúa habilitado exclusivamente para el paso de trenes de carga. El tránsito de vehículos y peatones permanece cerrado y no existe atención para turistas ni vehículos particulares.

Ante el escenario, Defensa Civil recomendó no emprender viajes hacia los pasos cerrados hasta que exista una nueva habilitación oficial y advirtió que podrían registrarse nuevas nevadas y temperaturas bajo cero durante las próximas horas.