“No son gastos, es inversión”: Sáenz defendió priorizar la seguridad cuando “la plata no alcanza”

El gobernador Gustavo Sáenz aseguró que durante su gestión la Provincia renovó casi el 90% de la flota de la Policía de Salta. Lo afirmó este miércoles durante el acto realizado en el Campo Histórico de la Cruz, donde encabezó la incorporación de nuevos efectivos y móviles para la fuerza.

“La flota cuando llegamos estaba completamente destruida, obsoleta, vieja y en muchos casos sin funcionar”, sostuvo Sáenz. Según explicó, durante estos años se incorporaron vehículos no solo para la Policía, sino también para el Servicio Penitenciario y áreas vinculadas con la seguridad vial.

El mandatario defendió además la decisión de destinar recursos al área pese al contexto económico. “La seguridad no solo es una prioridad, no solo es una necesidad. Todo esto que hacemos no son gastos, es inversión”, afirmó.

Sáenz planteó que, aun “cuando la plata no alcanza”, los gobiernos deben definir qué áreas priorizar. En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la incorporación de vehículos y personal es mejorar la prevención, aumentar la presencia policial y acercar la fuerza a los vecinos de distintos puntos de la provincia.