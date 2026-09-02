Sáenz: “Vienen de Buenos Aires y La Rioja a decirnos cómo hacer política”

El gobernador Gustavo Sáenz cuestionó este miércoles a dirigentes políticos que, según afirmó, llegan desde Buenos Aires y La Rioja para marcar cómo debe construirse la política en Salta. Lo hizo durante el acto que encabezó en el Campo Histórico de la Cruz, donde la Provincia incorporó nuevos efectivos y móviles para la Policía.

“Mientras nosotros estamos en la cancha todos los días peleando por ganar el partido, trabajando cada uno desde el lugar que le corresponde, otros que no viven en la provincia vienen a decirnos, un día de vez en cuando, cómo hay que construir la política”, sostuvo Sáenz.

El mandatario profundizó la crítica y puso origen a esos cuestionamientos: “Cada dos meses, cada seis meses, uno de Buenos Aires, otro desde La Rioja, vienen a decirnos cómo hay que construir la política”. Frente a eso, contrapuso: “Nosotros estamos construyendo Salta para el futuro de cada uno de los salteños”.

Sáenz aseguró que su planteo no estaba vinculado con la discusión electoral. “No estamos hablando de política ni de elecciones, estamos hablando de Salta”, afirmó, y sostuvo que continuará trabajando “hasta el último día” de su gestión.