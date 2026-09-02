Unas 50 personalidades presentaron una petición ante el Consejo de París y también reclamaron que no haya recepción oficial ni distinciones para el Presidente.
Sáenz encabezará hoy la incorporación de 300 policías y 151 móviles
Política02/09/2026Ivana Chañi
El acto será a las 10 en el Campo Histórico de la Cruz. Se sumarán 121 motos y 30 cuatriciclos para reforzar la seguridad.
La Policía de Salta incorporará este miércoles 300 nuevos agentes y 151 móviles 0km como parte del refuerzo de la seguridad en la provincia.
Los efectivos son egresados de la Escuela de Suboficiales y se sumarán formalmente a la fuerza durante un acto previsto para las 10 en el Campo Histórico de la Cruz. Además, se entregarán 121 motocicletas y 30 cuatriciclos, que pasarán a integrar la flota policial.
La ceremonia será encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, junto al ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el jefe de Policía, Walter Toledo. Las actividades serán transmitidas por las redes oficiales del Gobierno provincial.
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