Piden declarar a Milei “persona non grata” en París antes de su próxima visita

Un grupo de alrededor de 50 políticos, intelectuales y artistas presentó ante el Consejo de París una petición para que el presidente Javier Milei sea declarado “persona non grata” antes de su próxima visita a la capital francesa. La iniciativa también reclama que no haya recepción oficial ni distinciones durante su estadía.

Milei tiene previsto viajar a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de la Argentina Week, una agenda de promoción de inversiones que reunirá a funcionarios, gobernadores, empresarios argentinos y referentes europeos. Entre las actividades previstas aparecen encuentros vinculados a energía, minería, comercio, infraestructura y tecnología.

Los impulsores de la petición cuestionan las políticas económicas y sociales del Gobierno argentino y también su posición frente a temas vinculados con derechos humanos y la última dictadura. Además, plantearon objeciones sobre la situación de la Casa Argentina en París.

El pedido está dirigido al Consejo de París y solicita tres medidas: declarar a Milei “persona non grata”, rechazar cualquier recepción o distinción oficial y expresar respaldo a reclamos vinculados con derechos humanos y democracia.

Por el momento, París no adoptó ninguna resolución oficial contra Milei. Se trata de una petición que deberá ser considerada por las autoridades locales, mientras la visita presidencial continúa prevista en el marco de la Argentina Week.