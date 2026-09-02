“Soy el constructor”: Olmedo empieza a diseñar el futuro de La Libertad Avanza en Salta

Alfredo Olmedo comenzó a delinear el futuro de La Libertad Avanza en Salta y eligió una definición para explicar el lugar que pretende ocupar en esa construcción política: “Yo soy el verdadero constructor de una provincia nueva”. En ese escenario, tampoco descartó convertirse en candidato a gobernador.

Durante una entrevista en Agenda Abierta, Olmedo reivindicó su vínculo político con Javier Milei y aseguró que acompañaba sus ideas incluso antes de que el actual Presidente ingresara formalmente a la política. “Es un honor estar en La Libertad Avanza”, sostuvo.

Pero el dirigente fue más allá de su pertenencia partidaria y empezó a proyectar el armado para las próximas elecciones provinciales. Aseguró que LLA ofrecerá una alternativa frente a lo que describió como décadas de gobiernos encabezados por los mismos sectores políticos.

“Yo soy el verdadero constructor de una provincia nueva”, afirmó. Consultado sobre si ese rol podría derivar también en una candidatura a gobernador, respondió: “Puede ser”. Y completó la metáfora: podría ser “constructor y a lo mejor habitante de la casa también”.

Olmedo anticipó además una fuerte revisión de los nombres que integrarán las futuras listas libertarias. Dijo que personalmente buscará controlar quiénes ingresen al espacio y rechazó la llegada de dirigentes provenientes de otras provincias. “Nadie más que venga de afuera”, sostuvo, y cuestionó a quienes desembarcan en Salta sin tener “raíces” en el territorio.

La estrategia también contempla, al menos por ahora, competir sin acuerdos con otras fuerzas. Ante la posibilidad de alianzas, incluso con el PRO, Olmedo fue categórico: “Nosotros vamos puros a la elección”. También aseguró que el partido se encuentra “blindado” frente a dirigentes provenientes de otros sectores.

En ese punto apareció la relación con el gobernador Gustavo Sáenz. Olmedo cuestionó el desempeño electoral del oficialismo provincial y sostuvo que los últimos resultados muestran, según su interpretación, una creciente adhesión al proyecto libertario. “La gente, con el voto, dio su opinión, que quiere una Salta libertaria”, afirmó.

También anticipó que la definición de candidaturas se mantendrá hasta último momento. “El día anterior vamos a definir los candidatos. Si no, el Gobierno se pone muy nervioso y yo no soy médico para atenderlos”, ironizó. Aseguró además que “van a jugar los mejores” y pronosticó un escenario electoral dividido en tercios. Con ese horizonte, volvió a presentar a LLA como la alternativa de cambio: “¿Quiere seguir como está o viene por un cambio?”.