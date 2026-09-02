Outes: “Sáenz se está dando su lugar en Nación y pone por delante a Salta”

Pablo Outes respaldó el rol político de Gustavo Sáenz en la relación con el Gobierno nacional y aseguró que el mandatario salteño logró construir un lugar propio dentro del conjunto de gobernadores del Norte.

“El gobernador tiene una participación activa. El Gobierno lo escucha”, afirmó Outes, aunque advirtió que el escenario para las provincias sigue siendo complejo. “Es muy difícil negociar con la Nación. Prácticamente los ministerios están cerrados”, sostuvo.

En ese contexto, destacó que Sáenz mantiene canales de diálogo con áreas clave del Ejecutivo nacional, entre ellas los ministerios de Economía e Interior, y remarcó que esa relación se sostiene “poniendo por delante los valores provinciales”. También mencionó el vínculo con Capital Humano tras la reciente visita de su titular a Salta.

Outes definió esa postura como una muestra de “coherencia” y explicó cómo interpreta la posición del gobernador frente a Nación: “No se limita a defender el partido, el busca defender la provincia".

El legislador, que reivindicó su pertenencia al peronismo pero marcó diferencias con las discusiones partidarias tradicionales, sostuvo que la política argentina necesita recuperar el diálogo. “Encuentran en el gobernador una persona con la que se puede hablar”, afirmó.

“Más allá del gobierno liberal, con el que yo no coincido, creo que lo que falta es diálogo, diálogo constructivo. Sáenz se lo aporta y me parece bien”, concluyó.