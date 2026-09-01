Solicitan que Diputados Nacionales por Salta acompañen los proyectos para alivianar deudas

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados salteña aprobó un proyecto de declaración por el cual se solicita a los legisladores nacionales por Salta que acompañen los proyectos de en discusión para alivianar las cargas de las personas endeudadas.

Al respecto, el diputado Omar Exeni explicó que 550.000 salteños están endeudados y que 155.000 están en situación de mora.

En tanto, a nivel nacional, informó, unos 20 millones de argentinos están endeudados y más de 5 millones están en situación de mora, algo que – según señaló – no se veía hace mucho tiempo.

Para el legislador, es claro que mucha gente sacó créditos con el gobierno anterior atendiendo a que los sueldos subían con la inflación, mientras que, con la llegada del gobierno libertario, los salarios no subieron más de un 2% mensual.