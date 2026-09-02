El salario mínimo sube a $383.800 y llegará a $437.000 en abril de 2027

El Gobierno nacional fijó una nueva escala para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que desde el 1° de septiembre será de $383.800 mensuales para quienes cumplen una jornada legal completa y de $1.919 por hora para trabajadores jornalizados.

La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y se tomó después de que el Consejo del Salario se reuniera el 28 de agosto sin alcanzar un acuerdo entre las representaciones sindicales y empresarias. Ante la falta de consenso, la autoridad laboral debió definir los montos mediante un laudo.

La actualización continuará de manera mensual. En octubre el piso llegará a $391.200, en noviembre a $398.800 y en diciembre a $406.400. Para enero de 2027 se fijó en $414.200; febrero, $422.000; marzo, $429.600; y abril, $437.000.

La resolución alcanza a trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, al régimen agrario y al personal de la Administración Pública Nacional y organismos nacionales cuando el Estado actúa como empleador. También impacta sobre las prestaciones por desempleo, que no podrán ubicarse por debajo del 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100%.