Sube el precio del biodiesel que se mezcla con el gasoil

El Gobierno nacional fijó en $2.012.598 por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil durante septiembre.

La medida fue establecida mediante una resolución de la Secretaría de Energía publicada este martes 1 de septiembre en el Boletín Oficial, y permanecerá vigente hasta que se publique un nuevo valor que la reemplace.

La norma dispone además que el plazo para pagar el biodiesel adquirido bajo este régimen no podrá superar los siete días corridos desde la emisión de la factura correspondiente.