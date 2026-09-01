Sube el precio del biodiesel que se mezcla con el gasoil

La Secretaría de Energía estableció el nuevo valor para el combustible destinado a la mezcla obligatoria con gasoil.
 
Argentina01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional fijó en $2.012.598 por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil durante septiembre.

La medida fue establecida mediante una resolución de la Secretaría de Energía publicada este martes 1 de septiembre en el Boletín Oficial, y permanecerá vigente hasta que se publique un nuevo valor que la reemplace.

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La norma dispone además que el plazo para pagar el biodiesel adquirido bajo este régimen no podrá superar los siete días corridos desde la emisión de la factura correspondiente.

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