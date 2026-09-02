Casi US$22 millones para conectar seis mil escuelas con Starlink

El Gobierno nacional formalizó un programa para llevar internet satelital de Starlink a 6.000 establecimientos educativos de todo el país que actualmente no tienen conectividad o cuentan con un servicio deficiente.

La iniciativa prevé la entrega de 6.000 kits de Starlink y 24 meses de servicio de internet, aportados por la empresa. El valor de esa donación fue estimado en US$9,978 millones.

A ese aporte se sumarán US$11,898 millones del Fondo del Servicio Universal, destinados a instalación, soporte técnico, gestión y monitoreo, además de financiar otros 12 meses de conectividad. En total, el proyecto fue valuado en US$21,876 millones.

El plan apunta a escuelas estatales y también a establecimientos privados con cuota cero, de todos los niveles y modalidades. La prioridad serán instituciones que carezcan de internet o tengan conexiones deficientes.

La selección de las escuelas estará a cargo de la Secretaría de Educación de la Nación, que deberá elaborar una nómina georreferenciada y coordinar con provincias y municipios la adhesión al programa. Por ahora, el Boletín Oficial no detalla cuántos establecimientos corresponderán a Salta ni cuáles serán seleccionados.

El esquema contempla tres años de conectividad. Starlink aportará los primeros 24 meses y el ENACOM financiará un año adicional con recursos del Fondo del Servicio Universal. Solo esos 12 meses extra tendrán un costo previsto de US$3,6 millones.