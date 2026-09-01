La agenda de León XIV toma forma: cárcel, Cottolengo y una misa multitudinaria

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y comienzan a conocerse algunos de los lugares que podrían formar parte de su agenda en Buenos Aires.

El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, adelantó este martes que el cronograma preliminar contempla una visita a la cárcel de Devoto, otra al Cottolengo Don Orione de Claypole y una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

García Cuerva aclaró que las actividades todavía no están confirmadas de manera definitiva. Una misión de avanzada del Vaticano se encuentra en Buenos Aires evaluando los distintos escenarios y trabajando junto a las autoridades argentinas en cuestiones de logística, seguridad y organización.

La agenda que se analiza muestra una fuerte impronta social. La posible visita a Devoto pondrá al Papa en contacto con personas privadas de su libertad, mientras que el paso por el Cottolengo de Claypole estará centrado en el acompañamiento a personas con discapacidad.

Otro de los puntos centrales será el Monumento a los Españoles, donde se proyecta realizar la principal misa de la visita y también un posible encuentro con jóvenes. Por su capacidad y ubicación, el espacio aparece como uno de los lugares elegidos para concentrar una convocatoria masiva.

El cronograma preliminar también contempla un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín, un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y otras actividades institucionales.

La Santa Sede ya confirmó que León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de un viaje apostólico que también incluirá Uruguay y Perú. El programa definitivo será anunciado una vez que el Vaticano concluya la evaluación de las actividades propuestas.