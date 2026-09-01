Gendarmería: Nación pagará un adicional a los efectivos que trabajen en zonas de alta peligrosidad

El nuevo esquema alcanza a personal destinado a operativos especiales y lugares definidos por Seguridad.
Argentina01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional creó un nuevo adicional salarial para integrantes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval que sean destinados a zonas consideradas críticas por su nivel de conflictividad o peligrosidad.

La medida forma parte del Decreto 845/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. El nuevo suplemento se denomina “Destino Estratégico de Operaciones” y será de carácter no remunerativo y no bonificable.

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Seguridad Nacional tendrá la facultad de determinar cuáles serán los destinos incluidos y cuántos efectivos podrán percibirlo. Como regla general, el beneficio no podrá alcanzar a más del 16% del personal activo de Gendarmería ni de Prefectura, aunque el porcentaje podrá ampliarse temporalmente ante situaciones críticas.

El decreto también crea un suplemento denominado “Zona” para integrantes de ambas fuerzas destinados en determinados puntos geográficos.

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