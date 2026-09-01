ANMAT prohibió en todo el país los productos médicos de una empresa sin habilitación

La investigación comenzó por tiras reactivas Accu-Chek Guide. El organismo detectó que la firma no contaba con las autorizaciones sanitarias correspondientes.
Argentina01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió a Caggicamps S.R.L. comercializar y distribuir productos médicos en todo el territorio nacional.

La decisión fue adoptada mediante la Disposición 5475/2026 de ANMAT, publicada este martes en el Boletín Oficial. La investigación se inició a partir de una alerta vinculada con la comercialización de tiras reactivas Accu-Chek Guide.

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Durante las actuaciones, ANMAT informó que la empresa no figuraba habilitada ante el organismo y que tampoco había registros de autorización para distribuir reactivos de diagnóstico por parte de la autoridad sanitaria bonaerense.

Por ese motivo, prohibió la comercialización y distribución de todos sus productos médicos hasta que cuente con las habilitaciones necesarias e inició un sumario sanitario.

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