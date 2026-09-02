UNSa y el CONICET crearon Melju, una empresa que busca soluciones para las salmueras del litio

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Investigadores vinculados a la UNSa y el CONICET crearon Melju, una empresa que busca llevar a la actividad minera años de estudios sobre reinyección de salmueras agotadas en litio.

Melju funciona como una startup, es decir, una empresa nueva creada para transformar una idea o conocimiento científico en un servicio concreto. En este caso, ofrece consultoría tecnológica a compañías mineras para estudiar qué hacer con la salmuera que queda después de extraer el litio.

En Pasaron Cosas, Laura Emilia Giménez, becaria doctoral del CONICET, y Juan Ramiro Lezama, becario postdoctoral del organismo, explicaron que el trabajo apunta principalmente a evaluar si esas salmueras pueden reinyectarse en el subsuelo en lugar de quedar en superficie o ser sometidas a otros métodos de disposición.

El problema aparece con mayor fuerza en los sistemas de extracción directa de litio. Allí, el proceso separa el mineral pero deja grandes volúmenes de salmuera sin litio que deben ser gestionados. Según señalaron los investigadores, la reinyección busca dar una respuesta a ese residuo y reducir el impacto sobre el balance hídrico de los salares.

Durante la entrevista también indicaron que la Secretaría de Minería de Salta ya exige que los estudios de impacto ambiental evalúen la posibilidad de reinyectar esas salmueras, un punto que abre una demanda concreta para este tipo de servicios tecnológicos.