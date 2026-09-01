Subsidios a la luz: amplían el consumo bonificado y habrá descuento extra en septiembre

El Gobierno nacional amplió durante septiembre a 200 kWh mensuales el bloque de consumo eléctrico alcanzado por los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), independientemente de la zona climática en la que se encuentre el hogar.

La medida fue establecida mediante la Resolución 221/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este martes 1 de septiembre en el Boletín Oficial. Hasta ahora, para septiembre estaba previsto un bloque de 150 kWh, que fue elevado a 200 kWh.

Además, la Resolución 223/2026 fijó para este mes una bonificación extraordinaria del 25% sobre ese consumo base para los usuarios residenciales incluidos en el régimen. El beneficio se suma a la bonificación general contemplada dentro del sistema de subsidios energéticos.