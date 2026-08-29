Menos temporada, menos trabajo: crece la preocupación en el norte salteño

La temporada agrícola en el norte de Salta podría terminar mucho antes de lo habitual y dejar a numerosos trabajadores sin empleo en las próximas semanas.

El diputado provincial Fabián Valenzuela advirtió en Vale Todo por Aries que la actividad, que normalmente se extendía hasta noviembre, podría finalizar dentro de apenas 15 o 20 días.

“Yo creo que de acá a 15, 20 días ya se va a terminar la temporada”, sostuvo el legislador, quien describió como “crítica” la situación económica y laboral en Colonia Santa Rosa y el departamento Orán.

Valenzuela señaló que, frente a la falta de empleo, muchos trabajadores deberán trasladarse a otras provincias para continuar en actividades agrícolas. Mencionó como posibles destinos Río Negro, Mendoza, Corrientes y Buenos Aires.

Como muestra de la situación, contó que hoy sábado ya había recibido tres pedidos de trabajo y aseguró que durante la semana esa demanda se multiplica.

El diputado también expresó preocupación por los jóvenes que se capacitan pero no encuentran una salida laboral en la zona. Según advirtió, esa falta de oportunidades puede volverlos más vulnerables frente al narcotráfico y otras actividades ilegales.